Барселона повторно объявила о трансфере Канселу

Защитник Жуан Канселу вернулся в Барселону. Испанский гранд усилил команду Ханси Флика, сообщает официальный сайт клуба.

Португалец будет выступать по Барсу на правах аренды. Соглашение по Канселу с аравийским Аль-Хилялем рассчитано до конца сезона. На Камп Ноу он будет выступать под 2-м номером.

В нынешней кампании Канселу сыграл всего 6 матчей во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). Барса объявила о трансфере защитника в обед, но впоследствии удалила пост. Скорее всего, Аль-Хиляль тогда еще не получил весь пакет документов.

К слову, спортдир Барселоны Деку прокомментировал увольнение Алонсо из мадридского Реала.

