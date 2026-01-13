Барселона удалила все посты о трансфере Канселу

Барселона неожиданно удалила все посты о трансфере Жоау Канселу.

Напомним, что катаонцы работали над арендой португальского защитника.

Сегодня клуб официально сообщил, что Канселу присоединился к клубу, но вскоре удалила все упоминания об этом.

На текущий момент на сайте имеется только новость о том, что португалец прошел медосмотр.

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо готов к новой работе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!