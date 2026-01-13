Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне

Бывший тренер Реала Хаби Алонсо не планирует отпуск, пишет The Athletic.

Издание связалось с окружением испанского специалиста, которое не искючает вариант, что Алонсо возглавит другой клуб уже в этом сезоне.

На текущий момент 44-летний специалист остается в Мадриде по семейным обстоятельствам.

При этом Алонсо открыт для новых предложений, так как он полностью готов к новым вызовам. Тренер и его окружение довольно оптимистично настроены касательно будущего.

Ранее также в Барселоне прокомментировали отставку Алонсо.

