Кандидат в тренеры Челси прокомментировал слухи о назначении
Лиэм Росеньор сосредоточен на текущей работе.
Главный тренер Страсбура Лиэм Росеньор высказался о слухах, связывающих его с Челси.
На текущий момент считается, что 41-летний англичанин - главный кандидат на пост главного тренера "синих".
Однако сам Росеньор отказался комментировать слухи, заявив, что сейчас его клуб - этот Страсбур.
Ходит много шума и сплетен, и это проблема, если тренер ввязывается в это. Поэтому моя работа – здесь, в Страсбуре. Я люблю этот клуб. Но ничего не могу гарантировать.
Нет необходимости обсуждать с игроками слухи про Челси. Но мы немного пошутили на эту тему. Мы сфокусированы на работе. Наша цель – продолжать делать хорошие вещи в этом клубе
