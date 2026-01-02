iSport.ua
Футбол

Кандидат в тренеры Челси прокомментировал слухи о назначении

Лиэм Росеньор сосредоточен на текущей работе.
Сегодня, 17:11       Автор: Андрей Безуглый
Лиэм Росеньор / Getty Images
Главный тренер Страсбура Лиэм Росеньор высказался о слухах, связывающих его с Челси.

На текущий момент считается, что 41-летний англичанин - главный кандидат на пост главного тренера "синих".

Однако сам Росеньор отказался комментировать слухи, заявив, что сейчас его клуб - этот Страсбур.

Ходит много шума и сплетен, и это проблема, если тренер ввязывается в это. Поэтому моя работа – здесь, в Страсбуре. Я люблю этот клуб. Но ничего не могу гарантировать.

Нет необходимости обсуждать с игроками слухи про Челси. Но мы немного пошутили на эту тему. Мы сфокусированы на работе. Наша цель – продолжать делать хорошие вещи в этом клубе

Ранее также Пеп Гвардиола высказался об отставке Марески.

 

