Гвардиола - о Мареске: Челси потерял невероятного тренера

И заодно расхвалил свою команду.
Сегодня, 16:32       Автор: Андрей Безуглый
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение Энцо Марески.

Напомним, что итальянец лишился работы, предположительно из-за того, что вел переговоры с "горожанами" о замене Пепа.

Тем не менее специалист расхвалил своего коллегу, а заодно и свой клуб, рассказав о невероятной поддержке.

Все, что я могу сказать по этому поводу, – это то, что Челси потерял невероятного тренера и невероятного человека. Это решение руководства Челси, поэтому мне больше нечего добавить.

Как же мне повезло быть в клубе, в котором я сейчас. Мой клуб – невероятный. У меня есть контракт. Я говорю это миллиард раз – я знаю, вы уже устали от меня, я здесь уже десять лет, и обещаю вам, что однажды уйду, но у меня есть контракт, я счастлив, я хочу бороться вместе со своей командой, руководство меня уважает – они доказали это в прошлом сезоне, когда мы не выигрывали ни одного матча в течение трех месяцев, и они меня поддерживали

Ранее также сообщалось, что Челси составляет шорт-лист специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Энцо Мареска

