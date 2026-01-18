iSport.ua
Русский Українська

Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом

Будущее специалиста зависит от итогов сезона.
Сегодня, 10:04       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Руководство Манчестер Сити проведёт встречу с Пепом Гвардиолой по поводу продолжения его работы.

По данным Topskills Sports UK, Сити уже связались с бывшим тренером Челси Энцо Мареской и обсуждали с ним возможность возглавить команду в следующем сезоне.

Однако, если результаты, которых достигнет Гвардиола с командой, удовлетворят хозяев "горожан", Пеп может остаться в клубе. Ранее сообщалось, что испанский специалист хочет завершить свою главу в Сити.

Напомним, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити истекает летом 2027 года. Он тренирует команду с лета 2016 года.

К слову, Сити проявляет интерес к игроку Ноттингем Форест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

МЮ уверенно одолел Манчестер Сити МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд
Манчестер Сити одолел Ньюкасл Манчестер Сити одолел Ньюкасл
Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка африканский наций, Миколенко встретится с Астон Виллой
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Формула 111:43
Покинет ли Ферстаппен Ред Булл. Бывший советник "быков" поделился возможным исходом карьеры Макса
Бокс11:12
Усик против Уайлдера? Президент WBC рассказал, когда состоится бой
Европа10:49
Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Ювентуса
Теннис10:21
Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй раунд Australian Open
Теннис10:04
Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом
Теннис09:43
Свитолина вышла во второй круг Australian Open, одолев Букшу
НХЛ09:30
НХЛ: Вашингтон проиграл Флориде, Питтсбург уступил Коламбусу
НБА08:57
НБА: Майами обыграл Оклахому, Портленд разобрался с Лейкерс
Теннис08:37
Костюк проиграла Жакемо в первом круге Australian Open
Европа08:19
Оценка Ярмолюка против Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK