Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом

Руководство Манчестер Сити проведёт встречу с Пепом Гвардиолой по поводу продолжения его работы.

По данным Topskills Sports UK, Сити уже связались с бывшим тренером Челси Энцо Мареской и обсуждали с ним возможность возглавить команду в следующем сезоне.

Однако, если результаты, которых достигнет Гвардиола с командой, удовлетворят хозяев "горожан", Пеп может остаться в клубе. Ранее сообщалось, что испанский специалист хочет завершить свою главу в Сити.

Напомним, что контракт Гвардиолы с Манчестер Сити истекает летом 2027 года. Он тренирует команду с лета 2016 года.

К слову, Сити проявляет интерес к игроку Ноттингем Форест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!