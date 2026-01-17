iSport.ua
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд

Сити усилит полузащиту после покупки Семеньо и Гехи.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Эллиота Андерсона / Getty Images
После покупки Антуана Семеньо и Марка Гехи Манчестер Сити собирается усилить полузащиту игроками из Ноттингем Форест.

Как пишет TEAMtalk, Манчестер Сити хочет приобрести Эллиота Андерсона, однако трансфер состоится не в этом месяце, а уже летом.

В особенности 23-летний англичанин нравится Пепу Гвардиоле, как подмечает издание, испанский специалист фанат хавбека. Однако помимо "горожан" за игроком следит Манчестер Юнайтед.

За этот сезон игрок принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Тем временем Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе того Ноттингем Форест.

