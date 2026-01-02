iSport.ua
Челси определил основого кандидата на пост тренера

Лиэм Росеньор может пойти на повышение.
Сегодня, 14:05       Автор: Андрей Безуглый
Лиэм Росеньор / Getty Images
Лиэм Росеньор / Getty Images

Челси активно работает над назначением нового главного тренера. 

Напомним, что накануне лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.

По информации ESPN, основным кандидатом на замену итальянцу является наставник Страсбура Лиэм Росеньор.

Кроме у клуба являются и другие кандидаты, но их имена не раскрываются. Хотя при этом издание уточнило имена тех, кого лондонцы точно не рассматривают.

Клуб не связывался с Роберто де Дзерби, который был им ранее интересен, а также не предлагали работу Оливеру Гласнеру и Сеску Фабрегасу.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси ищет себе новый клуб.

