Челси определил основого кандидата на пост тренера

Челси активно работает над назначением нового главного тренера.

Напомним, что накануне лондонский клуб отправил в отставку Энцо Мареску.

По информации ESPN, основным кандидатом на замену итальянцу является наставник Страсбура Лиэм Росеньор.

Кроме у клуба являются и другие кандидаты, но их имена не раскрываются. Хотя при этом издание уточнило имена тех, кого лондонцы точно не рассматривают.

Клуб не связывался с Роберто де Дзерби, который был им ранее интересен, а также не предлагали работу Оливеру Гласнеру и Сеску Фабрегасу.

Ранее также сообщалось, что вингер Челси ищет себе новый клуб.

