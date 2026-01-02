Драма в Лондоне. Рахим Стерлинг ищет новую команду

Вингер Челси Рахим Стерлинг не хочет продолжать карьеру в "синей" команде.

Вест Хэм отправлял запрос по англичанину - они хотели подписать его на правах аренды до конца сезона 2025/26, однако он отказался.

По информации The Times, 31-летний вингер хотел бы присоединиться к Фулхэму и рассматривает вариант полноценного перехода, а не только аренды к "дачникам".

Стерлинг в этом сезоне не провел ни одного матча за Челси. Его контракт с лондонским клубом действует до июня 2027 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде за Арсенал.

