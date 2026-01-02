iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны

Но финансовые трудности мешают трансферу.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Барселона продолжает искать форварда на замену Роберту Левандовскому.

По данным Diario Sport, внутри каталонской команды рассматривают вариант подписания аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Игрок нравится как тренеру Барселоны, так и руководству клуба.

Отмечается, что главная причина, по которой клуб не может подписать 25-летнего нападающего, - финансовые проблемы. Добавим, что сумма отступных Альвареса составляет около 500 миллионов евро.

Сам игрок заинтересован в смене команды. В этом сезоне форвард забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах чемпионата Испании.

А вот чей трансфер точно состоится - так это вингера Борнмута в Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона альварес

Статьи по теме

Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A Барселона нашла замену Левандовски в Серии A
Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны
Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги Барселона присматривается к двум защитникам из Бундеслиги

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Чемпион мира-2014 принял решение о своем будущем
Европа12:57
Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Киберспорт12:40
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
Бокс12:34
Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха
Формула 112:13
В Ред Булл изменили логотип перед новым сезоном
Европа11:49
Драма в Лондоне. Рахим Стерлинг ищет новую команду
НХЛ11:33
Защитник Айлендерс превзошёл достижение которое держалось с 1983 года
НБА10:58
Вембаньяма получил травму колена, но серьёзных повреждений нет
Европа10:40
Модрич сравнил Аллегри с Анчелотти
Бокс10:20
WBA обновила рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK