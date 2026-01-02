Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны

Барселона продолжает искать форварда на замену Роберту Левандовскому.

По данным Diario Sport, внутри каталонской команды рассматривают вариант подписания аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Игрок нравится как тренеру Барселоны, так и руководству клуба.

Отмечается, что главная причина, по которой клуб не может подписать 25-летнего нападающего, - финансовые проблемы. Добавим, что сумма отступных Альвареса составляет около 500 миллионов евро.

Сам игрок заинтересован в смене команды. В этом сезоне форвард забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах чемпионата Испании.

А вот чей трансфер точно состоится - так это вингера Борнмута в Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!