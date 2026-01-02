iSport.ua
Манчестер Сити и Борнмут согласовали переход вингера

Трансфер Семеньо выходит на финальную стадию.
Сегодня, 08:15       Автор: Валентина Чорноштан
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Вингер Борнмута Антуан Семеньо скоро сменит прописку.

По данным журналиста Бена Джейкобса, Манчестер Сити уже согласовал трансфер с Борнмутом.

Отмечается, что клубы находятся в процессе подготовки и оформления документов. Ожидается, что информация по дате перехода 25-летнего ганца появится в течение ближайших 24 часов.

В текущем сезоне вингер за Борнмут забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 18 матчах.

К слову, Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A.

