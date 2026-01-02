Манчестер Сити и Борнмут согласовали переход вингера
Вингер Борнмута Антуан Семеньо скоро сменит прописку.
По данным журналиста Бена Джейкобса, Манчестер Сити уже согласовал трансфер с Борнмутом.
Отмечается, что клубы находятся в процессе подготовки и оформления документов. Ожидается, что информация по дате перехода 25-летнего ганца появится в течение ближайших 24 часов.
🚨 BREAKING: Antoine Semenyo's move to Manchester City from Bournemouth is now agreed in principle. Clubs in process of drafting paperwork.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 1, 2026
Clarity on Semenyo's move date expected in the next 24 hours.
🤝 @alex_crook pic.twitter.com/433h9u82wf
В текущем сезоне вингер за Борнмут забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 18 матчах.
К слову, Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A.
