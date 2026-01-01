iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A

Аутсайдер Премьер-лиги стремится к усилению.
Вчера, 22:17       Автор: Антон Федорцив
Валентин Кастельянос / Getty Images
Валентин Кастельянос / Getty Images

Форвард римского Лацио Валентин Кастельянос близок к смене прописки. Лондонский Вест Хэм согласовал покупку нападающего, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Аргентинец обойдется "железякам" ориентировочно в 29 млн евро. Кастельянос и Вест Хэм уже утрясли условия личного контракта. Он подпишет многолетний договор с Юнайтед.

В нынешнем сезоне Кастельянос сыграл 12 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 3 результативных передачи. Цвета римлян он защищает с лета 2023 года. Ранее форвард выступал в Испании, МЛС и Уругвае.

К слову, бирмингемская Астон Вилла представила новичка из бразильского Гремио.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Вест Хэм Валентин Кастельянос

Статьи по теме

Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы
Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты
Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем
Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера Аутсайдер АПЛ близок ко второй отставке тренера

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа00:08
Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом
Вчера, 23:55
Европа23:55
Брентфорд Ярмолюка расписал ничью с Тоттенхэмом
Европа23:15
Лацио настроен перехватить трансферную цель Ромы
Легкая атлетика22:48
Магучих озвучила главную цель на сезон-2026
Европа22:17
Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A
Европа и мир21:56
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Европа21:30
Ливерпуль не смог дожать Лидс
Европа20:54
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
Бокс20:10
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK