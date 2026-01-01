Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A

Форвард римского Лацио Валентин Кастельянос близок к смене прописки. Лондонский Вест Хэм согласовал покупку нападающего, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Аргентинец обойдется "железякам" ориентировочно в 29 млн евро. Кастельянос и Вест Хэм уже утрясли условия личного контракта. Он подпишет многолетний договор с Юнайтед.

В нынешнем сезоне Кастельянос сыграл 12 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 3 результативных передачи. Цвета римлян он защищает с лета 2023 года. Ранее форвард выступал в Испании, МЛС и Уругвае.

К слову, бирмингемская Астон Вилла представила новичка из бразильского Гремио.

