Астон Вилла представила первого новичка зимы

Бирмингемская Астон Вилла оформила первый трансфер январского окна. "Вилланы" приобрели воспитанник бразильского Гремио Алиссона, сообщает официальный сайт клуба.

"Мушкетеры" получили за вингера 10 млн евро. В случае удачных выступлений Алиссона Гремио заработает еще 2 млн в качестве бонусов. Сроки контракта бразильца с Виллой остаются тайной.

В сезоне-2025 Алиссон провел 41 поединок во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. В 2022 году он защищал цвета сборной Бразилии U-16. Вингер в футболке команды забил 3 мяча (3 матча).

К слову, лондонский Челси уволил главного тренера Энцо Мареску.

