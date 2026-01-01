iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла представила первого новичка зимы

Претендент на титул подписал таланта.
Сегодня, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

Бирмингемская Астон Вилла оформила первый трансфер январского окна. "Вилланы" приобрели воспитанник бразильского Гремио Алиссона, сообщает официальный сайт клуба.

"Мушкетеры" получили за вингера 10 млн евро. В случае удачных выступлений Алиссона Гремио заработает еще 2 млн в качестве бонусов. Сроки контракта бразильца с Виллой остаются тайной.

В сезоне-2025 Алиссон провел 41 поединок во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. В 2022 году он защищал цвета сборной Бразилии U-16. Вингер в футболке команды забил 3 мяча (3 матча).

К слову, лондонский Челси уволил главного тренера Энцо Мареску.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гремио Астон Вилла

Статьи по теме

Арсенал разбил Астон Виллу, Манчестер Юнайтед не справился с абсолютным аутсайдером Арсенал разбил Астон Виллу, Манчестер Юнайтед не справился с абсолютным аутсайдером
Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал Астон Вилла продолжит свою победную серию? Эмери оценил шансы победить Арсенал
Астон Вилла повторила клубный рекорд Астон Вилла повторила клубный рекорд
Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси Астон Вилла с дублем Уоткинса камбекнула против Челси

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк против Тоттенхэма и другие матчи 19-го тура АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:48
Магучих озвучила главную цель на сезон-2026
Европа22:17
Вест Хэм договорился о трансфере нападающего из Серии A
Европа и мир21:56
Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры
Европа21:30
Ливерпуль не смог дожать Лидс
Европа20:54
МЮ положил глаз на обладателя Кубка Англии
Европа20:29
Астон Вилла представила первого новичка зимы
Бокс20:10
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Бокс19:25
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Украина18:48
Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса
Бокс17:57
"Что еще я могу сделать?": Кроуфорд объяснил, почему завершил карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK