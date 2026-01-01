Челси официально распрощался с главным тренером

Главный тренер Челси Энцо Мареска был уволен с занимаемой должности.

Об отставке 45-летнего итальянского специалиста лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

"Футбольный клуб Челси и его главный тренер Энцо Мареска прекращают сотрудничество. За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба.

Учитывая, что в четырех соревнованиях еще предстоит выполнить ключевые задачи, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло. Мы желаем Энцо всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Мареска возглавлял Челси с лета 2024 года. Под его руководством "синие" выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира в 2025 году.

На данный момент лондонская команда занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 19 сыгранных матчах.

