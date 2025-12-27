Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А

Николас Джексон может перейти в чемпионат Италии.

По информации журналиста Алессандро Якобоне, Челси рассматривает продажу игрока после того, как в рамках аренды в Бундеслиге он не заиграл в мюнхенской Баварии.

Отмечается, что "пенсионеры" вели переговоры с Миланом, но не сошлись в цене за игрока. Сейчас Челси предлагает футболиста Ювентусу.

Напомним, что у сенегальского форварда контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

К слову, Арсенал потерял своего ключевого защитника, итальянец получил повреждение во время тренировки.

