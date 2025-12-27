iSport.ua
Арсенал неожиданно потерял защитника

Риккардо Калафьори травмировался на разминке.
Риккардо Калафьори / Getty Images
Защитник Арсенала Риккардо Калафьори неожиданно выбыл.

Напомним, что в рамках 18-го тура АПЛ "канониры" принимают дома Брайтон. Итальянец долже был появиться в стартовом составе.

Однако на разминке перед матчем Калафьори травмировался и был вынужден покинуть Эмирейтс. На текущий момент о характере травмы неизвестно.

Место в старте занял Майлс Льюис-Скелли, а на момент написания заметки Арсенал ведет 1:0 благодаря голу Эдегора.

Риккардо Калафьори в текущем сезоне провел 20 матчей, отличившись одим голом и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал следит за еще одним итальянским защитником.

