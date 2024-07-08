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Защитник сборной Италии хочет продолжить карьеру только в Арсенале

Риккардо Калафьори не ведет переговоры с другими клубами.
Сегодня, 09:48
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Защитник Болоньи и сборной Италии Риккардо Калафьори хочет в лондонский Арсенал, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, ранее инсайдер сообщил, что итальянец уже согласовал контракт с лондонским клубом.

Сейчас Романо пишет, что Калафьори рад предложению "канониров" и твердо решил, что хочет продолжить карьеру именно в этом клубе.

Защитником интересовались многие европейские клубы, однако игрок не стал даже вести переговоров с другими. Он отклонил возможность поиграть за ПСЖ, Байер и Челси.

Предполагается, что Арсеналу этот трансфер обойдется в приблизительно 53 млн евро.

Ранее также сообщалось, что в итальянский чемпионат может отправиться защитник Сити.

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