Защитник сборной Италии хочет продолжить карьеру только в Арсенале
Риккардо Калафьори не ведет переговоры с другими клубами.
Защитник Болоньи и сборной Италии Риккардо Калафьори хочет в лондонский Арсенал, утверждает Фабрицио Романо.
Напомним, ранее инсайдер сообщил, что итальянец уже согласовал контракт с лондонским клубом.
Сейчас Романо пишет, что Калафьори рад предложению "канониров" и твердо решил, что хочет продолжить карьеру именно в этом клубе.
Защитником интересовались многие европейские клубы, однако игрок не стал даже вести переговоров с другими. Он отклонил возможность поиграть за ПСЖ, Байер и Челси.
Предполагается, что Арсеналу этот трансфер обойдется в приблизительно 53 млн евро.
Ранее также сообщалось, что в итальянский чемпионат может отправиться защитник Сити.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!