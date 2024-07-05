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Арсенал подпишет защитника сборной Италии

Риккардо Калафьори станет игроком "канониров".
Сегодня, 11:59
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Лондонский Арсенал усилит линию защиты.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "канониры" договорились об условиях трансфера Риккардо Калафьори из Болоньи. Сумма трансфера составит 53 млн евро.

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По сообщениям, которые появлялись ранее Калафьори подпишет со столичным клубом контракт на 5 лет с зарплатой 3.5 млн евро в сезон.

Отметим, что Риккардо стал одним из открытий прошлого сезона Серии А и Евро-2024, заслужив сравнения с Паоло Мальдини за стиль игры и внешний вид.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Риккардо Калафьори

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