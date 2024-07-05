Арсенал подпишет защитника сборной Италии
Риккардо Калафьори станет игроком "канониров".
Лондонский Арсенал усилит линию защиты.
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, "канониры" договорились об условиях трансфера Риккардо Калафьори из Болоньи. Сумма трансфера составит 53 млн евро.
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По сообщениям, которые появлялись ранее Калафьори подпишет со столичным клубом контракт на 5 лет с зарплатой 3.5 млн евро в сезон.
Отметим, что Риккардо стал одним из открытий прошлого сезона Серии А и Евро-2024, заслужив сравнения с Паоло Мальдини за стиль игры и внешний вид.
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