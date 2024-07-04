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Арсенал объявил о выкупе голкипера Брентфорда

Райя останется в стане лондонского клуба.
Сегодня, 18:19
Давид Райя / Getty Images
Давид Райя / Getty Images

Голкипер Давид Райя стал новым игроком Арсенала, перейдя из Брентфорда на постоянной основе. Об этом клуб объявил в соцсетях.

Испанский вратарь подписал долгосрочный контракт, детали которого не разглашаются. Сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов.

Напомним, в прошлом сезоне на счету испанца 32 матчах в рамках АПЛ, в которых он сумел 16 раз отстоять на ноль.

Ранее сообщалось, что Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Давид Райя

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