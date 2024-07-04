Арсенал объявил о выкупе голкипера Брентфорда
Райя останется в стане лондонского клуба.
Голкипер Давид Райя стал новым игроком Арсенала, перейдя из Брентфорда на постоянной основе. Об этом клуб объявил в соцсетях.
Испанский вратарь подписал долгосрочный контракт, детали которого не разглашаются. Сумма трансфера составила 27 миллионов фунтов.
David Raya, here to stay 👊— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2024
It’s official: last season’s Golden Glove winner has signed a permanent deal at The Arsenal ❤️
Напомним, в прошлом сезоне на счету испанца 32 матчах в рамках АПЛ, в которых он сумел 16 раз отстоять на ноль.
Ранее сообщалось, что Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!