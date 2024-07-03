Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024

Лондонский Арсенал может подписать одного из открытий Евро-2024 и прошлого сезона итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, "канониры" согласовали условия личного контракта с Риккардо Калафьори из Болоньи. Если переход состоится, футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год в течение следующих пяти лет.

Сейчас Арсенал ведет переговоры по сумме трансфера с клубом Калафьори. "Россоблу" требуют за одного из своих главных активов 50 млн евро, а английский топ-клуб предложил 47 млн евро.

В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Благодаря этому он заслужил вызов на Евро-2024, где продемонстрировал достаточно уверенную игру и заслужил сравнение с Паоло Мальдини за стиль и в определенной степени похожий внешний вид.

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