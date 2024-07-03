iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024

Риккардо Калафьори согласовал условия личного контракта с "канонирами".
Сегодня, 17:23
Риккардо Калафьори / Getty Images
Риккардо Калафьори / Getty Images

Лондонский Арсенал может подписать одного из открытий Евро-2024 и прошлого сезона итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, "канониры" согласовали условия личного контракта с Риккардо Калафьори из Болоньи. Если переход состоится, футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год в течение следующих пяти лет.

Сейчас Арсенал ведет переговоры по сумме трансфера с клубом Калафьори. "Россоблу" требуют за одного из своих главных активов 50 млн евро, а английский топ-клуб предложил 47 млн евро.

В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Благодаря этому он заслужил вызов на Евро-2024, где продемонстрировал достаточно уверенную игру и заслужил сравнение с Паоло Мальдини за стиль и в определенной степени похожий внешний вид.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Арсенал Лондон

Статьи по теме

С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024 С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024
Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю
Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира Пепе установил рекорд чемпионатов Европы и мира
Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена Франция минимально победила Бельгию благодаря автоголу Вертонгена
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс17:59
Стивенсон назвал соперника, бой с которым позволит ему войти в историю
Олимпийские игры17:53
Соперник сборной Украины объявил заявку на Олимпиаду
Украина17:40
Трансферы УПЛ: Рубчинский сменил Днепр-1 на Динамо, Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
Украина17:32
Хавбек Динамо останется в аренде в северомакедонском клубе
Европа17:23
Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024
Украина16:45
Динамо объявило о подписании полузащитника Днепра-1
НБА16:16
ЛеБрон согласовал новый контракт с Лейкерс
Европа15:38
Клуб Миколенко подписал нападающего Марселя
Бокс15:20
Бокс: расписание боев
Украина14:50
Футболист Шахтера перешел в бывший клуб Реброва и Ярмоленко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK