Канселу может вернуться в итальянский чемпионат

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может снова поиграть в Серии А, пишет Sport Mediaset.

Агент игрока Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента итальянским грандам, в частности, Ювентусу и Интер.

Отметим, что португалец уже выступал за эти клубы. Сначала его арендовали на сезон "нерадзурри", а затем выкупили полностью "бьянконери".

Манчестер Сити все еще ищет способ продать португальца, однако Италия - наименее вероятный вариант, учитывая запрашиваемые клубом 25 млн евро и огромную зарплату футболиста.

Напомним, последний сезон Канселу провел в Барселоне и в 32 матчах в Ла Лиге сделал 4 голевых паса.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед также хочет продать своего защитника.

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