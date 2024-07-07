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Манчестер Юнайтед хочет продать Магуайра сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год

У защитника нет будущего на Олд Траффорд.
Сегодня, 14:55
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Харри Магуайр считается одним из главных кандидатов на то, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед этим летом.

Манкунианцы работают над приобретением у Баварии Маттейса Де Лигта, который отодвинет 31-летнего англичанина в иерархии защитников на дальний план.

Как сообщает Mirror, главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг уже поговорил со своим соотечественником. Он сказал игроку сборной Нидерландов, что планирует использовать его в паре с Лисандро Мартинесом в качестве основных центрбеков в схеме 4-3-3.

При этом, по информации источника, новый спортивный директор клуба Дэн Эшворт готов сейчас продать Магуайра, у которого остался всего год по контракту с МЮ, чтобы не потерять футболиста бесплатно через год, когда тот станет свободным агентом.

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Напомним, что летом 2019 года Манчестер Юнайтед заплатил Лестеру за Харри Магуайра 87 миллионов евро, сделав его на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола.

"Красные дьяволы" хотели использовать Магуайра в сделке по Джарреду Брантвейту, но Эвертон отказался. От игрока также отказался Вест Хэм, который недавно приобрел капитана Вулверхэмптона Макса Килмана.

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