Манчестер Юнайтед хочет продать Магуайра сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год
Харри Магуайр считается одним из главных кандидатов на то, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед этим летом.
Манкунианцы работают над приобретением у Баварии Маттейса Де Лигта, который отодвинет 31-летнего англичанина в иерархии защитников на дальний план.
Как сообщает Mirror, главный тренер Юнайтед Эрик тен Хаг уже поговорил со своим соотечественником. Он сказал игроку сборной Нидерландов, что планирует использовать его в паре с Лисандро Мартинесом в качестве основных центрбеков в схеме 4-3-3.
При этом, по информации источника, новый спортивный директор клуба Дэн Эшворт готов сейчас продать Магуайра, у которого остался всего год по контракту с МЮ, чтобы не потерять футболиста бесплатно через год, когда тот станет свободным агентом.
Читай также: Жирона близка к покупке хавбека Манчестер Юнайтед
Напомним, что летом 2019 года Манчестер Юнайтед заплатил Лестеру за Харри Магуайра 87 миллионов евро, сделав его на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола.
"Красные дьяволы" хотели использовать Магуайра в сделке по Джарреду Брантвейту, но Эвертон отказался. От игрока также отказался Вест Хэм, который недавно приобрел капитана Вулверхэмптона Макса Килмана.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!