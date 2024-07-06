Жирона близка к покупке хавбека Манчестер Юнайтед
Ван де Бек продолжит карьеру в Испании.
Жирона договорилась с Манчестер Юнайтед о трансфере полузащитника Донни ван де Бека. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки может достигать 4-5 миллионов евро с учетом бонусов за сыгранные матчи и другие достижения.
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На следующей неделе клуб обсудит с игроком условия личного контракта.
В прошлом сезоне на счету 27-летнего нидерландца восемь матчей в рамкам аренды в Айнтрахте, где хавбек не отличился результативными действиями.
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