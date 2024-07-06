Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта

Испанская Жирона нашла бесплатное усиление линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "жирондинцы" подпишут 18-летнего нидерландского атакующего полузащитника Габриэля Мисегуя. Переход состоится на правах свободного агента.

Читай также: УЕФА принял вердикт касаемо участия Жироны и Ниццы в еврокубках

Детали контракта, который будет подписан на следующей неделе остаются неизвестными. Мисегуй отказал нескольким клубам, включая Лилль, чтобы подписать контракт с дебютантом Лиги чемпионов.

Габриэль является воспитанником Аякса, но не получив возможности закрепиться в клубе, решил не продлевать контракт с местным грандом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!