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Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта

Габриэль Мисегуй станет игроком испанцев.
Сегодня, 13:59
Габриэль Мисегуй / Getty Images
Габриэль Мисегуй / Getty Images

Испанская Жирона нашла бесплатное усиление линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "жирондинцы" подпишут 18-летнего нидерландского атакующего полузащитника Габриэля Мисегуя. Переход состоится на правах свободного агента.

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Детали контракта, который будет подписан на следующей неделе остаются неизвестными. Мисегуй отказал нескольким клубам, включая Лилль, чтобы подписать контракт с дебютантом Лиги чемпионов.

Габриэль является воспитанником Аякса, но не получив возможности закрепиться в клубе, решил не продлевать контракт с местным грандом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Габриэль Мисегуй

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