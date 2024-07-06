Жирона бесплатно подпишет нидерландского таланта
Габриэль Мисегуй станет игроком испанцев.
Испанская Жирона нашла бесплатное усиление линии полузащиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, "жирондинцы" подпишут 18-летнего нидерландского атакующего полузащитника Габриэля Мисегуя. Переход состоится на правах свободного агента.
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Детали контракта, который будет подписан на следующей неделе остаются неизвестными. Мисегуй отказал нескольким клубам, включая Лилль, чтобы подписать контракт с дебютантом Лиги чемпионов.
Габриэль является воспитанником Аякса, но не получив возможности закрепиться в клубе, решил не продлевать контракт с местным грандом.
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