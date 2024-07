УЕФА принял вердикт касаемо участия Жироны и Ниццы в еврокубках

УЕФА допустил Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити к участию в еврокубках вместе с Жироной и Ниццей, несмотря на наличие общих владельцев.

Условием стало внесение существенных изменений, которые показали, что ни один владелец не имеет контроля более чем над одним клубом.

🚨🇪🇺 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | UEFA have allowed Man City and Man United to compete in European competitions alongside their 'sister clubs'...



This means OGC Nice and Girona will have no issues in playing. ✅ pic.twitter.com/N0oQveBRaD