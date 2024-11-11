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Довбику наконец вручили награду лучшему бомбардиру Ла Лиги

Украинский форвард получил приз, завоеванный по итогам прошлого сезона в Жироне.
Сегодня, 17:40
Артем Довбик / Marca
Артем Довбик / Marca

Бывший нападающий Жироны Артем Довбик, ныне представляющий Рому, получил награду лучшему бомбардиру Ла Лиги в сезоне-2023/24.

Издание Marca в понедельник, 11 ноября, провело церемонию вручения призов по итогам прошлой кампании. Украинский форвард не смог присутствовать на мероприятии в Мадриде, поэтому трофей Пичичи привезли в Рим и вручили футболисту в офисе "джаллоросси".

Источник: Marca

Напомним, что в прошлом сезоне Довбик в составе Жироны забил 24 гола в чемпионате Испании, выиграв гонку бомбардиров.

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Летом украинский нападающий перешел из каталонской команды в Рому за 30,5 миллионов евро плюс бонусы, подписав с "волками" пятилетний контракт.

В текущем сезоне украинец провел за "джаллоросси" во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился шестью голами и одной результативной передачей.

Напомним, что Довбик также был включен в список из 30 претендентов на Золотой мяч-2024, но не получил ни одного балла в голосовании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Чемпионат Испании Ла Лига Жирона артем довбик

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