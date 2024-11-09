"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой

Украинский нападающий продемонстрировал, как совершенствуется на тренировках.

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик решил продемонстрировать поклонникам, как работает над собой.

Украинский футболист у себя в Instagram опубликовал видео тренировки в зале, показав, что пребывает в отличной физической форме.

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"Путь один - продолжать работать", - написал Довбик.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский форвард провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и одной результативной передачей.

Отметим, ранее сообщалось, что Довбик может покинуть Рому.

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