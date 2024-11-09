iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой

Украинский нападающий продемонстрировал, как совершенствуется на тренировках.
Сегодня, 00:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик решил продемонстрировать поклонникам, как работает над собой.

Украинский футболист у себя в Instagram опубликовал видео тренировки в зале, показав, что пребывает в отличной физической форме.

Читай также: Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024

"Путь один - продолжать работать", - написал Довбик.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинский форвард провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и одной результативной передачей.

Отметим, ранее сообщалось, что Довбик может покинуть Рому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024 Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024
Рома упустила победу против Юниона Рома упустила победу против Юниона
Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы Довбик остался в запасе на матч Лиги Европы
Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс01:10
Промоутер Джошуа объяснил, почему не стоит проводить незамедлительный реванш с Дюбуа
Европа00:40
"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой
Вчера, 23:59
Бокс23:59
Организатор реванша Усик - Фьюри представил новый яркий постер боя
Бокс23:31
"Есть только два боя": Промоутер Джошуа назвал поединки, которые тот хочет провести
Европа22:58
Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024
Европа22:20
Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024
Бокс21:50
Бокс: расписание боев
Европа21:21
Новичок из Манчестер Юнайтед в составе: Сборная Украины U-19 огласила заявку на матчи отбора Евро-2025
Украина20:44
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, ничья Левого Берега и Ингульца
Украина20:28
Левый Берег и Ингулец не определили победителя в противостоянии аутсайдеров УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK