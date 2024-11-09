"Путь один - продолжать работать": Довбик показал видео из зала, похваставшись отличной формой
Украинский нападающий продемонстрировал, как совершенствуется на тренировках.
Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик решил продемонстрировать поклонникам, как работает над собой.
Украинский футболист у себя в Instagram опубликовал видео тренировки в зале, показав, что пребывает в отличной физической форме.
Читай также: Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024
"Путь один - продолжать работать", - написал Довбик.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинский форвард провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и одной результативной передачей.
Отметим, ранее сообщалось, что Довбик может покинуть Рому.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!