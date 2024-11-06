Довбик может покинуть Рому - названы причины
Украинец имеет амбиции играть в Лиге чемпионов.
Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.
Как сообщает Il Romanista, 27-летний украинец намерен участвовать в Лиге чемпонов.
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Если римский коллектив не сможет попасть в главный еврокубкоый турнир, то Довбик рассмотрит возможность ухода.
Довбик перешел в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро.
Контракт украинца с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.
Ранее сообщалось, что Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера.
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