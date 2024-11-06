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Довбик может покинуть Рому - названы причины

Украинец имеет амбиции играть в Лиге чемпионов.
Сегодня, 21:28
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона.

Как сообщает Il Romanista, 27-летний украинец намерен участвовать в Лиге чемпонов.

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Если римский коллектив не сможет попасть в главный еврокубкоый турнир, то Довбик рассмотрит возможность ухода.

Довбик перешел в Рому летом 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. 

Контракт украинца с клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее сообщалось, что Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера.

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