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Футбол

Рома Довбика нашла неожиданный вариант замены главного тренера

Римляне могут обратиться к специалисту, который сейчас работает в Азии.
Сегодня, 09:27
Пауло Соуза / Getty Images
Пауло Соуза / Getty Images

В рамках 11-го тура Рома позорно проиграла Вероне.

Как сообщает Il Messagero, "волки" уже сегодня могут уволить главного тренера Ивана Юрича и назначить нового специалиста.

Издание настаивает, что главным претендентом является Пауло Соуза, который сейчас тренирует Аль-Ахли, но указывает и на имена других кандидатов.

В частности, называются Клаудио Раньери и Роберто Манчини, однако, отмечается, что в отличие от Соузы с этими вариантами пока не было никаких контактов. Также вспоминается Эдин Терзич, с которым вели переговоры после увольнения де Росси, а вот возвращение самого Даниэле категорически не рассматривается.

Источник также отмечает, что не может подтвердить информацию английских СМИ об интересе Ромы к Фрэнку Лэмпарду.

Напомним, Юрича назначили в сентябре этого года. С того времени он провел 10 матчей, 4 из которых проиграл.

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