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Рома с голом Довбика позорно проиграла в Серии А

Римский клуб оказался слабее Вероны.
Сегодня, 21:00
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 11-го тура чемпионата Италии Рома на выезде встречалась с Вероной.

Для римской команды, которая была фаворитом встречи, поединок закончился провалом.

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Верона открыла счет на 13-й минуте - Тенгстедт воспользовался ошибкой в обороте гостей и забил. Суле сравнял счет, а голевой пас на него отдал Залевский.

Через несколько минут Верона вновь вышла вперед - Маньяни забил, Дуда асистировал.

После перерыва украинский форвард Рома Артем Довбик забил. Нападающий грамотно завершил атаку своей команды.

На последних минутах Верона вырвала победу. Харруи забил победный гол.

Для Ромы это уже четвертое поражение в сезоне. Команда идет на 11 месте, имея 13 очков. Следом идет Верона - 12 баллов.

Статистика матча Верона - Рома 11-го тура Серии А

Верона - Рома 3:2
Голы: Тенгстедт, 13, Маньяни, 34, Харруи, 88 - Суле, 28, Довбик, 53

Удаление: Роша Ливраменто, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.16-1.85
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 7-14
Удары в створ: 3-3
Фолы: 16-11

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