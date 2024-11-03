Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 результат и обзор матча АПЛ 03.11.2024

Команды порадовали голами только во втором тайме.

В рамках десятого тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Челси.

В первом тайме лучше на поле себя проявляли представители Лондона, но после перерыва ситуация поменялась.

На 70-й минуте "красные дьяволы" открыли счет. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, который был назначен за фол в исполнеии вратаря "синих" Санчеса.

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Через несколько минут Челси сумел сумел отыграться. Автором гола стал Кайседо.

До конца встречи команды не смогли изменить счет, сыграв вничью.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле на 70-й минуте. Результативными действиями отметиться не сумел.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси десятого тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Челси 1:1

Голы: Фернандеш, 70 (пен.) - Кайседо, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.96-1.53

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 11-12

Удары в створ: 4-3

Фолы: 19-14

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, де Лигт, Мартинес, Мазрауи -Угарте (Линделеф, 84), Фернандеш, Каземиро - Гарначо, Гойлунн (Зиркзе, 83), Рашфорд (Диалло, 72).

Челси: Санчес - Джеймс, Фофана, Колвилл, Гюсто - Кайседо, Лавиа (Энцо, 71) - Мадуэке (Мудрик, 71), Палмер, Нету - Джексон.

Предупреждения: Угарте, Далот, Рашфорд, Каземиро, Мартинес, Диалло - Гюсто, Джексон

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