Челси может подписать очередного конкурента Мудрику

Карим Адееми заинтересовал еще один английский клуб.

Лондонский Челси продолжает искать усиление в линию атаки.

Как сообщает издание Football Insider, «синие» заинтересованы в подписании Карима Адееми из дортмундской Боруссии. За игрока придется поспорить с Ливерпулем.

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Детали потенциальной сделки неизвестны, хотя летом, еще до подписания Джейдона Санчо лондонцы тоже интересовались Адееми и тогда речь шла о сумме в 30 млн евро.

В текущем сезоне Карим провел 8 матчей, забив 5 голов и отдав 5 ассистов.

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