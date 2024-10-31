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Легенда Челси рассказал, кто заслуживал выиграть Золотой мяч по меньшей мере десять раз

Дидье Дрогба выделил заслуги другого культового форварда.
Вчера, 23:25
Дидье Дрогба / Getty Images
Дидье Дрогба / Getty Images

Бывший форвад Челси Дидье Дрогба рассказал, кто по его мнению больше всех заслуживал выиграть Золотой мяч, но так и не заполучил его.

Об этом ивуариец рассказал в интверью B/R Football. Дрогба не задумываясь назвал одного из лучших форвардов в истории АПЛ.

"Тьерри Анри. Он заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной.

В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать", – сказал бывший нападающий Челси.

Напомним, что Анри дважды входил в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч. В 2003 году он проиграл Павелу Недведу, а в 2006 году стал третьим, а выиграл награду Фабио Каннаваро.

Ранее также сообщалось, что легенда МЮ намерен остаться в клубе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьерри Анри Дидье Дрогба

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