Легенда Челси рассказал, кто заслуживал выиграть Золотой мяч по меньшей мере десять раз
Бывший форвад Челси Дидье Дрогба рассказал, кто по его мнению больше всех заслуживал выиграть Золотой мяч, но так и не заполучил его.
Об этом ивуариец рассказал в интверью B/R Football. Дрогба не задумываясь назвал одного из лучших форвардов в истории АПЛ.
"Тьерри Анри. Он заслуживал его, наверное, раз десять, потому что был потрясающим не только в Премьер-лиге, но и в национальной сборной.
В Лиге чемпионов он был исключительным игроком, забивал голы, выигрывал матчи в одиночку. Это же Тьерри Анри. Не знаю, что тут еще можно сказать", – сказал бывший нападающий Челси.
Напомним, что Анри дважды входил в тройку лучших в голосовании на Золотой мяч. В 2003 году он проиграл Павелу Недведу, а в 2006 году стал третьим, а выиграл награду Фабио Каннаваро.
Ранее также сообщалось, что легенда МЮ намерен остаться в клубе.
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