Ван Нистелрой намерен остаться в Манчестер Юнайтед

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Рууд ван Нистелрой заявил о своем желании остаться в клубе.

Напомним, что Эрик тен Хаг был уволен после провального старта клуба, и на текущий момент ситуация такова, что в ноябре клуб возглавит Рубен Аморим.

Португальский специалист намерен перетащить из Спортинга часть тренеров первойц команды, и будущее ван Нистелроя остается туманным.

При этом сам легендарный форвард заявил, что намерен остаться в Юнайтед и помочь Амориму вернуть клуб на футбольную вершину.

"Я очень мотивирован остаться здесь, это моя абсолютная цель.

Я решил вернуться по важной причине. У меня есть контракт, и я хочу помочь клубу. Поэтому я могу поделиться с вами своими чувствами, а после этого, когда новый менеджер подпишет контракт, мы посмотрим, как все пойдет дальше.

Я вернулся, чтобы двигать клуб вперед, я делаю это как временно исполняющий обязанности, после чего вернусь к контракту ассистента", - цитирует ван Нистелроя Sky Sports.

Ранее также в Роме составили список кандидатов на пост главного тренера.

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