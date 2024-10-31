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Возвращение де Росси и другие: Рома составила список кандидатов на замену Юричу

Дважды в одну реку войдешь?
Сегодня, 11:25
Даниэле де Росси и Иван Юрич / Getty Images
Даниэле де Росси и Иван Юрич / Getty Images

Итальянская Рома определилась с будущим Ивана Юрича.

Как сообщает Il Messagero, "волки" уволят хорватского специалиста в случае поражения или ничьей против Торино. Руководство составило список претендентов на замену ему.

Прийти в столичный клуб вместо Юрича могут Эдин Терзич, Роберто Манчини или, что маловероятно, Клаудио Раньери, который летом объявил о завершении карьеры

Также, как ни странно, рассматривается возвращение Даниэля де Росси, вместо которого и пригласили хорвата всего чуть больше месяца назад.

Отметим, что до Ромы последним клубом Юрича был именно Торино, который может сегодня «уволить» его.

Ранее сообщалось, что рулевой столичного клуба подрался с одним из своих подопечных.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Даниэле Де Росси Иван Юрич

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