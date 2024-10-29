Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник

Рулевой итальянской Ромы Иван Юрич был особенно зол на одного из игроков команды в перерыве матча против Фиорентины.

Как сообщает издание Corriere Dello Sport, Юрич накричал на Джанлуку Манчини за его неудачную игру в эпизоде против Мойзе Кина, который забил первый гол в матче и бросил бутылкой в него.

В ответ на это Манчини дал "быстрый и жесткий ответ". Далее тренер и футболист якобы подрались или вели долгую дискуссию на "повышенных тонах".

После перерыва хорват заменил итальянца на Томазо Бальданци, а Джанлука не появился на скамейке запасных вместе с Брайаном Кристанте, которого заменили еще на 32-ой минуте.

После завершения матча с игроками говорил гендир "волков" Флоран Гисольфи, заявив, что такой перформанс недопустим, а ему жестко ответил капитан команды, сказав, что смена де Росси на Юрича, имеющего противоположные взгляды на футбол, не помогла улучшить результаты.

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