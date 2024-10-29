iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник

Игра Джанлуки Манчини разозлила Ивана Юрича.
Сегодня, 18:29
Иван Юрич и Джанлука Манчини / Getty Images
Иван Юрич и Джанлука Манчини / Getty Images

Рулевой итальянской Ромы Иван Юрич был особенно зол на одного из игроков команды в перерыве матча против Фиорентины.

Как сообщает издание Corriere Dello Sport, Юрич накричал на Джанлуку Манчини за его неудачную игру в эпизоде против Мойзе Кина, который забил первый гол в матче и бросил бутылкой в него.

В ответ на это Манчини дал "быстрый и жесткий ответ". Далее тренер и футболист якобы подрались или вели долгую дискуссию на "повышенных тонах".

После перерыва хорват заменил итальянца на Томазо Бальданци, а Джанлука не появился на скамейке запасных вместе с Брайаном Кристанте, которого заменили еще на 32-ой минуте.

После завершения матча с игроками говорил гендир "волков" Флоран Гисольфи, заявив, что такой перформанс недопустим, а ему жестко ответил капитан команды, сказав, что смена де Росси на Юрича, имеющего противоположные взгляды на футбол, не помогла улучшить результаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

Статьи по теме

Де Росси может вернуться в Рому в скором времени Де Росси может вернуться в Рому в скором времени
Рома не собирается увольнять тренера несмотря на неутешительные результаты Рома не собирается увольнять тренера несмотря на неутешительные результаты
Довбик и Рома были унижены Фиорентиной Довбик и Рома были унижены Фиорентиной
"Могли закрыть игру еще в первом тайме": Полузащитник Ромы оценил матч с Динамо "Могли закрыть игру еще в первом тайме": Полузащитник Ромы оценил матч с Динамо
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Тренер Ромы подрался с одним из игроков в перерыве последнего матча - источник
Европа18:29
"Несколько лет назад мы никогда бы не могли подумать": Гвардиола - о Золотом мяче Родри
Бокс17:58
Брат Фьюри назвал ключ к успеху в реванше с Усиком
Европа17:44
Манчестер Юнайтед возглавит тренер, который летом мог оказаться в других топ-клубах АПЛ
Европа17:24
Тренер Ливерпуля высказался об увольнении тен Гага
Европа17:22
"Поехали": Малиновский приступил к работе в зале после тяжелой травмы
16:54
Национальная сборная по футзалу получила признание за полученную бронзу
Европа16:50
Гвардиола отреагировал на отставку Тен Хага из Манчестер Юнайтед
Бокс16:40
Промоутер Фьюри рассказал, что ему нужно изменить для победы над Усиком
Европа16:20
Мудрик встретился с сыном легендарного футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK