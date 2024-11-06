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Мареска: Мудрик, Феликс и Нкунку заслуживают больше шансов у АПЛ

Тренер считает, что все трое имеют шанс проявить себя.
Сегодня, 19:55
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска откровенно объяснил, почему Михаил Мудрик получает мало игрового почему в английской Премьер-лиге.

- Феликс такой игрок, как и Михаил Мудрик – на определенном развилке?

– Да, но мы можем сказать то же самое о Нкунку.

Не все могут играть на своей позиции, им нужно немного приспособиться. Это касается Жоау, Миши, Нкунку – все они игроки, которые, вероятно, заслуживают больше шансов в Премьер-лиге, но у нас есть много игроков, которые также этого заслуживают.

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– Вы говорили, что процесс обучения Мудрика был медленным. Можете ли рассказать об этом?

- После Панатинаикоса он отыграл несколько минут во втором тайме с Ньюкаслом дома. Затем мы играли с Ньюкаслом на выезде, и он играл с самого начала. Мы играли с Юнайтедни, и он отыграл несколько минут.

Он не играет с самого начала, но он играет. Возможно, в обороне есть вещи, которые ему нужно усовершенствовать, но он, как и все остальные.

– Вы можете быть более конкретным?

– Нам нужно, чтобы наши вингеры прибывали в штрафную. Как в эпизоде, когда Мудрик убил «Панатинаикосу». Это то, с чем они боролись в начале, но сейчас делают гораздо лучше.

– Какая его личность? Нужно ли ему немного вылезти из своей скорлупы?

– Мы такие, какие мы есть. Трудно менять людей, мы можем пытаться улучшать людей, но если ты застенчив или не застенчив - это то, что внутри тебя, это трудно изменить. В случае с Мишей я вижу, что он выглядит немного застенчивым, но в общем, когда он с нами, с ним все хорошо, – сказал Мареска.

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