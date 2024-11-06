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Хавбек Челси стал целью европейских грандов

Энцо Фернандес недоволен своим игровым временем.
Сегодня, 15:05
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник Челси Энцо Фернандес может покинуть Стэмфорд Бридж, пишет The Sun.

С приходом Энцо Марески аргентинец сел на лавку и не получает достаточно игрового времени, особенно, с учетом его ценника.

Барселона и Интер внимательно следят за ситуацией в Лондоне, однако, даже при самых оптимистичных обстоятельствах вряд ли смогут позволить себе трансфер игрока. Потому речь может идти об аренде.

Сам же Энцо намерен побороться за место в стартовом составе. Но если Мареска продолжит оставлять игрока в запасе, готов уйти из клуба ради игрового времени.

Трансфермаркт оценивает аргентинского хавбека в 75 млн евро.

Ранее также новичок МЮ вернулся к тренировкам.

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