Новичок Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам
Лени Йоро готовится к своему дебюту.
Летний новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро вернулся к тренировкам.
Напомним, что француз перешел в МЮ за 70 млн евро и все еще не дебютировал в официальных матчах.
18-летний Йоро получил повреждение плюсневой кости в первом же матче в новой команде.
Игрок уже тренируется с командой и может дебютировать за манкунианцев в ближайших матчах.
Ранее также сообщалось, что экс-игрок Сити выиграл иск против клуба.
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