Новичок Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Летний новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро вернулся к тренировкам.

Напомним, что француз перешел в МЮ за 70 млн евро и все еще не дебютировал в официальных матчах.

18-летний Йоро получил повреждение плюсневой кости в первом же матче в новой команде.

Игрок уже тренируется с командой и может дебютировать за манкунианцев в ближайших матчах.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Сити выиграл иск против клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!