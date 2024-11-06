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Новичок Манчестер Юнайтед вернулся к тренировкам

Лени Йоро готовится к своему дебюту.
Сегодня, 14:25
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Летний новичок Манчестер Юнайтед Лени Йоро вернулся к тренировкам.

Напомним, что француз перешел в МЮ за 70 млн евро и все еще не дебютировал в официальных матчах.

18-летний Йоро получил повреждение плюсневой кости в первом же матче в новой команде.

Игрок уже тренируется с командой и может дебютировать за манкунианцев в ближайших матчах.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Сити выиграл иск против клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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