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Жирона нацелилась на двух легионеров Шахтера - источник

Кевин и Марлон Гомес попали в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 10:33
Марлон Гомес / Getty Images
Марлон Гомес / Getty Images

Каталонская Жирона рассматривает возможность приобретения донецкого Шахтера.

Как сообщает издание xCatalunya.cat, "жирондинцы" могут подписать Кевина и Марлона Гомеса из Шахтера. Бразильских игроков могут подписать вместо Савио и Алейша Гарсии, которые уже покинули клуб.

Жирона готова к переговорам с донецким клубом, но их усложняет то, что у легионеров "горняков" подписаны долгосрочные контракты до 2028 года.

Чтобы подписать вингера и хавбека придется заплатить весомые деньги. Считается, что покрыть затраты на эти трансферы могут призовые от еврокубков и деньги от возможных продаж других игроков, в частности, Артема Довбыка.

Отметим, что и Кевин и Марлон Гомес перешли в Шахтер зимой прошлого года. Оба стоили клубу 12 млн евро с бонусам

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кевин Жирона Марлон Гомес

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