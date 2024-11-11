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"Этот трофей принадлежит всем": Довбик поблагодарил Жирону после получения награды Пичичи

Украинец вспомнил свою бывшую команду, в составе которой стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
Сегодня, 18:35
Довбику вручили трофей Пичичи / Marca
Довбику вручили трофей Пичичи / Marca

Украинскому нападающему Ромы Артему Довбику вручили награду лучшему бомбардиру испанской Ла Лиги по итогам сезона-2023/24.

После получения трофея Пичичи украинец высказал благодарность своей бывшей команде Жироне, в составе которой ему покорилось это достижение.

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"Я хотел бы поблагодарить Жирону за предоставленную мне возможность. Также моих бывших товарищей по команде. Это не мой трофей, он принадлежит им всем. Также передайте слова поддержки валенсийцам в эти трудные времена.

Никто не мог представить, что я сделал, но я помню, что Стуани после первых пяти матчей стал называть меня Пичичи. Я спросил, что это такое, и он объяснил мне. После этого в каждой игре он говорил мне: "Ты Пичичи".

Это был невероятный сезон для всех, и все это благодаря нашему тренеру. Он очень сильный специалист, и он дал мне многое.

Я видел игры Барселоны, и Левандовски демонстрирует невероятный футбол. Я думаю, что он может стать следующим лучшим бомбардиром", - приводит слова Довбика Marca.

Ранее сообщалось, что Довбик не получил ни одного балла в голосовании за Золотой мяч-2024.

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