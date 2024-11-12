Цыганков может вернуться на поле уже в следующем матче Ла Лиги

Украинский вингер Виктор Цыганков близок к полноценному восстановлению от своего повреждения.

Как сообщает издание AS, Цыганкова могут задействовать уже в первом клубном поединке после международной паузы. В матче чемпионата Испании против Эспаньола.

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Виктор вместе с рядом других травмированных игроков тренировался в выходной для команды день для быстрого возвращения на поле.

Кроме украинца ожидается восстановление от травм таких игроков, как: Ладислав Крейчи, Абель Руис, Ясер Асприлья, Иван Мартин и Джон Солис.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 8 матчей. Последний раз он выходил на поле в конце сентября этого года.

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