Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций
Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций с Грузией и Албанией.
Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, 31-летний полузащитник пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за повреждения приводящей мышцы.
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Ранее Буяльский сам должен был заменить в составе "сине-желтых" травмированного вингера Жироны Виктора Цыганкова и получил вызов в сборную, но позже сообщил, что у него также есть повреждение.
Украинская национальная команда в ноябре проведет завершающие матчи группового раунда Лиги наций. Украинцы 16 ноября встретятся с Грузией, а 19 ноября сыграют с Албанией.
Ранее сообщалось, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не приедет в расположение сборной Украины по семейным обстоятельствам.
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