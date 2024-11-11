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Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций

УАФ подтвердила, что полузащитник Динамо травмирован.
Сегодня, 14:12
Виталий Буяльский / Getty Images
Виталий Буяльский / Getty Images

Капитан киевского Динамо Виталий Буяльский не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций с Грузией и Албанией.

Как сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола, 31-летний полузащитник пропустит ноябрьский сбор национальной команды из-за повреждения приводящей мышцы.

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Ранее Буяльский сам должен был заменить в составе "сине-желтых" травмированного вингера Жироны Виктора Цыганкова и получил вызов в сборную, но позже сообщил, что у него также есть повреждение.

Украинская национальная команда в ноябре проведет завершающие матчи группового раунда Лиги наций. Украинцы 16 ноября встретятся с Грузией, а 19 ноября сыграют с Албанией.

Ранее сообщалось, что голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не приедет в расположение сборной Украины по семейным обстоятельствам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Виталий Буяльский

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