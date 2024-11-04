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Первый вызов Ярмолюка: Ребров объявил заявку на матчи Лиги наций

В сборной нашлось место дебютанту.
Сегодня, 14:24
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

В рамках ноябрьских и заключительных матчей текущего розыгрыша Лиги наций Украина сыграет против Албании и Грузии.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров определился со списком игроков на эти поединки. Среди вызванных игроков нашлось место полузащитнику Брентфорда Егору Ярмолюку.

Также снова в ряды нацииональной команды поедут дебютанты прошлого сбора Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив. Зато Тарас Степаненко оказался в резервном списке, а Андрей Ярмоленко пропускает уже второй сбор подряд.

Стоит отметить изменение во вратарском звене. Андрей Лунин, который пропускал октябрьские матчи из-за болезни, сможет помочь сборной в матчах ноября. Из-за этого своего места в заявке лишился Дмитрий Ризнык, который как и Степаненко находится в резервном списке.

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Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Георгий Бущан

Защитники: Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Максим Таловеров

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик.

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик, Роман Яремчук

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Богдан Михайличенко, Александр Сваток.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Ребров Лига наций ЕГОР ЯРМОЛЮК

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