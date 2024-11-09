Лунин не приедет в расположение сборной Украины по семейным обстоятельствам

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила, что на ноябрьские матчи Лиги наций в национальной сборной Украины произошли изменения, в команду вызван Дмитрий Резник.

Голкипер Шахтера заменит Андрея Лунина из мадридского Реала, который не приедет по семейным обстоятельствам.

Похоже, что некоторые проблемы возникли у его супруги Анастасии.

Напомним, что сегодня, 9 ноября, Лунин отметился первым в карьере ассистом в матче за Реал. После этого Андрей в социальных сетях написал слова поддержки своей жене, уточнив, что он не привык к ее отсутствию на домашнем стадионе.

Неделю назад Анастасия Лунина похвасталась новым роскошным подарком от мужчины.

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