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"Мой новый красавец": жена Лунина похвасталась подарком мужа

Кипер Реала подарил жене авто.
Сегодня, 00:15
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Жена кипера Реала Андрея Лунина Анастасия похвалилась новым подарком от супруга.

Женщина опубликовала в своем Инстаграме снимок с большим букетом и на фоне черного Range Rover.

"Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок", - написала Анастасия в публикации.

Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин провел всего три матча, в которых пропустил пять мячей.

Ранее также сообщалось, что Барселона лидирует в топ-5 лигах по количеству воспитанников.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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