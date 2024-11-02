"Мой новый красавец": жена Лунина похвасталась подарком мужа

Жена кипера Реала Андрея Лунина Анастасия похвалилась новым подарком от супруга.

Женщина опубликовала в своем Инстаграме снимок с большим букетом и на фоне черного Range Rover.

"Мой новый красавец. Спасибо мужу за такой подарунок", - написала Анастасия в публикации.

Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин провел всего три матча, в которых пропустил пять мячей.

Ранее также сообщалось, что Барселона лидирует в топ-5 лигах по количеству воспитанников.

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