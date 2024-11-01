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Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах

У каталонцев серьезный отрыв от других клубов.
Вчера, 22:56
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по воспитанникам в клубах топ-5 лиг.

По этому показателю лидирует каталонская Барселона, 46 воспитанников которой играют в других клубах.

Также Барселона имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Барселона (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6;
  2. Реал (34/3) – 44.0;
  3. ПСЖ (35/5) – 39.5;
  4. Валенсия (26/11) – 31.9;
  5. Ренн (25/2) – 30.6;
  6. Лион (25/6) – 30.0;
  7. Челси (23/3) – 29.9;
  8. Реал Сосьедад (24/16) – 29.6;
  9. Манчестер Сити (22/4) – 28.9;
  10. Аякс (24/0) – 28.6.

Ранее также Гвардиола рассказал, почему не вернется в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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