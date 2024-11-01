Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах
У каталонцев серьезный отрыв от других клубов.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по воспитанникам в клубах топ-5 лиг.
По этому показателю лидирует каталонская Барселона, 46 воспитанников которой играют в других клубах.
Также Барселона имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Барселона (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6;
- Реал (34/3) – 44.0;
- ПСЖ (35/5) – 39.5;
- Валенсия (26/11) – 31.9;
- Ренн (25/2) – 30.6;
- Лион (25/6) – 30.0;
- Челси (23/3) – 29.9;
- Реал Сосьедад (24/16) – 29.6;
- Манчестер Сити (22/4) – 28.9;
- Аякс (24/0) – 28.6.
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