Барселона лидирует по соотношению воспитанников в топ-5 лигах

У каталонцев серьезный отрыв от других клубов.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные по воспитанникам в клубах топ-5 лиг.

По этому показателю лидирует каталонская Барселона, 46 воспитанников которой играют в других клубах.

Также Барселона имеет лучший индекс подготовки футболистов, который учитывает численное присутствие подготовленных игроков в зависимости от их спортивного уровня – 58.6.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Барселона (46 воспитанников, 12 – в клубе) – 58.6; Реал (34/3) – 44.0; ПСЖ (35/5) – 39.5; Валенсия (26/11) – 31.9; Ренн (25/2) – 30.6; Лион (25/6) – 30.0; Челси (23/3) – 29.9; Реал Сосьедад (24/16) – 29.6; Манчестер Сити (22/4) – 28.9; Аякс (24/0) – 28.6.

Ранее также Гвардиола рассказал, почему не вернется в Барселону.

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