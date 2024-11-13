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Спортдир Жироны: Мы попытались заменить Довбика двумя игроками, но это сложно

Кике Карсель высказался о спаде каталонцев.
Сегодня, 20:08
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о нынешнем спаде команды.

По словам функционера, каталонцы стали жертвами своего собственного прошлосезонного успеха.

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"Мы учимся. Все знали, что в этом году мы будем в роли заложников собственного успеха, ведь все поддается сравнению. Очевидно, что это так. В прошлом сезоне на данном этапе у нас было 34 очка, мы забили 31 гол, а в этой кампании у нас 18 очков и 16 забитых голов.

Мы старались сделать так, чтобы у нас была группа, которая состоит из конкурентоспособных игроков, мы знали, что нам придется играть больше матчей, мы будем иметь меньше времени на тренировки, много будем находиться в путешествиях. Мы провели очень сложных две недели, и для меня эта оценка приемлема, поскольку мы показали умение учиться на своих ошибках и то, что мы способны улучшаться. Это не значит, что мы не принимаем критику в свой адрес..

Я приведу пример с Довбиком. Когда он ушел, то мы пытались заменить его двумя игроками, которые могли бы взять себя его бомбардирские функции, что было очень сложной задачей по многим причинам. Это Боян Миовски и Абель Руис", - сказал Карсель.

Отметим, что на текущем этапе сезона, после 13 туров Жирона идет на 10 месте.

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