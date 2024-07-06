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Клуб АПЛ объявил о приобретении защитника с украинскими корнями

Макс Килман стал игроком Вест Хэма.
Сегодня, 11:32
Макс Килман / Getty Images
Макс Килман / Getty Images

Английский Вест Хэм усилил линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "молотобойцев", в клуб перебрался англичанин Макс Килман. Сумма трансфера составила 40 млн фунтов.

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Контракт с 27-летним игроком подписан на 7 лет. Финансовые детали личного соглашения пока не сообщаются.

Отметим, что центрбек имеет украинские корни и мог быть натурализован нашей сборной, но это стало невозможно согласно действующим правилам ФИФА, поскольку, Килман играл за футзальную сборную Англии до того, как сумел пробиться в профессиональный футбол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм АПЛ Макс Килман

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