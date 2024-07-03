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Клуб АПЛ потроллил известного инсайдера в видео-представлении своего новичка

Фабрицио Романо, похоже, надо научить поговорке "не говори гоп - пока не перескочишь".
Сегодня, 21:59
Педро Лима / Getty Images
Педро Лима / Getty Images

Английский Вулверхэмптон креативным и забавным видео представил своего новичка Педро Лиму.

Главной звездой видео является "агент" Матеус Кунья, которому на телефон приходит смс от другого бразильца "волков" Жоао Гомеша, который спрашивает его, согласован ли трансфер Лимы уже. После этого якобы Кунья выключает оповещение от аккаунта известного инсайдера Фабрицио Романо, просматривая при этом твит, на котором Романо "отправил" уже упомянутого Педро в Челси.

В конце видео молодой бразильский футболист заходит в кабинет и подписывает контракт с Вулверхэмптоном, на котором уже стоит подпись Матеуса.

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Стоит отметить, что ранее 18-летний правый защитник выступал на Родине за Спорт Ресифи. За свой уровень игры заслужил прозвище "новый Кафу".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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